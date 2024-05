Distrugge Lamborghini nel tentativo di fermare il ladro che lo ha derubato

Una rapina non finita proprio nel migliore dei modi ha avuto luogo a San Paolo, in Brasile. Protagonista un imprenditore di 64 anni, mentre era a bordo della sua Lamborghini dalla livrea verde acceso, che è stato vittima di un furto da parte di un rider. L'orologio di lusso – da un valore di 36mila euro – era l'oggetto del desiderio del malvivente. Le cose, però, non sono andate proprio bene. E se dobbiamo dirla tutta non sono andate come né l'uno né l'altro si aspettavano.