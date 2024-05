Barcellona, Espargaro firma la pole position ma Bagnaia c'è

BARCELLONA (Spagna) - Aleix Espargaro (Aprilia) firma la pole position del Gran Premio di Barcellona. Il pilota spagnolo, che ha annunciato il ritiro a fine stagione,. è riuscito a conquistare la prima piazzola della griglia di partenza all'ultimo tentativo fermando il cronometro sul tempo di 1:38.190 precedendo Pecco Bagnaia (Ducati).

Il campione del mondo era in linea per il miglior tempo ma la doppia (e simultanea) caduta dei due piloti Pramac ha costretto Bagnaia ad annullare il giro lanciato. Chiude la prima fila Raul Fernandez (Aprilia ) davanti a Brd Binder (Ktm) al quale è stato cancellato l'ultimo tempo. Ottimo Fabio Di Giannantoio (Ducati VR46) al 6° posto. Tra i delusi di giornata Jorge Martin (6°) caduto nel suo giro lanciato, Enea Bastiani (11°) ma soprattutto Marc Marquez che non è riuscito a superare ancora una volta il Q1 partendo 14°.