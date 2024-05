Ascolti record su Sky e Now per la Ferrari di Leclerc a Monaco

Record stagionale su Sky per il GP di Monte Carlo di F1 , che media 1 milione 447 mila spettatori complessivi e 2 milioni 547 mila spettatori unici, con il 13% di share (permanenza del 57%). In total audience il live media oltre 1 milione 7 mila spettatori complessivi.

"Alla fine pensavo a mio padre": Leclerc in lacrime tra gioia e dolore

I numeri impressionanti

Sky Sport Formula 1 è il canale più visto della piattaforma nelle 24 ore. Su TV8, in differita alle 18.30, la gara ha raccolto 1 milione 474 mila spettatori medi complessivi con l’11% di share. Record stagionale anche per le due ruote, con la gara che media 797 mila spettatori complessivi e 1 milione 121 mila spettatori unici, con il 6,3% di share. In total audience la media degli spettatori complessivi arriva a circa 915 mila. In differita su TV8, alle 16, la gara ha ottenuto 1 milione 31 mila spettatori medi complessivi, con il 9,3% di share.

