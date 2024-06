Bagnaia vince la Sprint al Mugello davanti a Marc Marquez, Martin cade!

FIRENZE - Pecco Bagnaia sfata il tabù della gara sprint vincendo con autorità quella del Mugello dopo 287 giorni dall'ultima (Austria 2023). Il campione del mondo della Ducati ha preso la leadership della gara sin dalla prima curva per non mollarla, 2° Marc Marquez che ha provato ad insidiare Pecco negli ultimi giri prima di commettere un piccolo errore alla Scarperia. Gran delusione per Jorge Martin caduto (mentre era 3°) alla San Donato a 4 giri dalla fine regalando il podio all'ottimo Pedro Acosta . Quarto il miglior Franco Morbidelli visto fino ad oggi. Peccato per Enea Bastiani caduto alla prima curva mentre era 2° dopo un contatto di gara con Martin.

Bagnaia accorcia nel mondiale: "Tutto perfetto"

Bagnaia molto soddisfatto della gara confermando la sua solidità sull'asfalto del Mugello: "Da dieci mesi non vincevo la Sprint. A Barcellona eravamo velocissimi, era fondamentale finire in questo modo. Mi sono goduto ogni giro. Nel finale ho visto Martin cadere dal maxi-schermo, ero convinto che io e lui avessimo creato gap sul 3° e quindi ho alzato un po' il ritmo, poi mi sono accorto sul traguardo che Marc era ad 1" e quindi ho riaperto. L'inno italiano? Non mi piacciono i fischi agli altri, il resto è stato fantastico. La gente che urla mi emoziona e mi godo questi momenti speciali. L'inno è partito dal pubblico, abbiamo un inno bellissimo".

Un sabato perfetto per Bagnaia che torna a vincere alla Sprint ma, soprattutto, guadagna 12 punti sul diretto rivale nel mondiale Jorge Martin ora a 27 punti di distacco con Marquez sempre in scia a 32 dal connazionale e 5 dal campione del Mondo.