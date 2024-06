Bagnaia-Bastianini, doppietta Ducati: il Mugello si tinge di rosso. Martin terzo

Bagnaia trionfa al Mugello. Il pilota Ducati non delude le aspettative del pubblico di casa, che già in occasione della primo successo stagionale in Sprint Race di sabato 1 giugno, aveva intonato per lui l’Inno di Mameli. Alle spalle del campione del mondo del in carica - che ha portato a casa anche il giro veloce con il tempo di 1'45"770 - il compagno Enea Bastianini. Terzo gradino del podio invece per Jorge Martin che dopo avere tentato l'assalto al primo posto chiude davanti a Marc Marquez. Una doppietta "azzurra" (per l'occasione Ducati ha esibito una livrea speciale per celebrare la Festa della Repubblica) che ha visto Bagnaia condurre una gara senza sbavature, coronata dal grande lavoro di squadra con Bastianini che negli ultimi giri ha superato il rivale spagnolo. Il trionfo al Mugello consente inoltre a Bagnaia di portarsi a 18 punti da Martin nella classifica del motomondiale. Prossimo appuntamento il 30 giugno al Gp dei Paesi Bassi.