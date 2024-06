Bagnaia: "Fantastico vincere al Mugello". Bastianini, la dedica al cane commuove

SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze) - "È incredibile , non è stato semplice perché partivo dal quinto posto, ma ho scelto di andare sull'esterno ed è andata bene. Vincere oggi dopo un weekend come questo è fantastico , adoro questa gente. Sono felice. Grazie Mugello". Così il pilota Ducati 'Pecco' Bagnaia dopo la vittoria nel Gp di MotoGp d'Italia sul circuito del Mugello: "Ho iniziato a spingere, ma non è stato semplice gestire al meglio la gomma posteriore (morbida, ndr) perché spingevo tanto. Sono contento anche per Enea Bastianini che ha fatto un ottimo lavoro ".

Le parole di Bastianini

"È incredibile, dopo un periodo difficile. Qualcosa non andava ma oggi abbiamo spinto in maniera incredibile. Ho dormito a metà gara, ma poi mi sono detto che potevo arrivare secondo. Voglio dedicare questa gara al mio cane che è venuto a mancare una settimana fa", aggiunge Enea Bastianini, compagno di Bagnaia alla Ducati e secondo classificato nel Gran Premio d'Italia: "Anche se non ho vinto, dopo un periodo difficile, un risultato così, poi in casa, mi ci voleva. Il sorpasso subito mi ha rinvigorito, sono tornato sotto e poi, quando ho visto che potevo prendere Jorge Martin, ci ho creduto. Ero in uno stato di grazia, però ho avuto una fase dove mi ero adagiato. Invece gli ultimi giri li ho fatti da matto, riuscivo a fare ciò che volevo con la moto e l'ho fatto. Barcellona è stato un capitolo a parte, quando sto come quest'oggi riesco a fare di tutto".