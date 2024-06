Per il Time Xiaomi è una delle aziende più influenti del 2024

Il Time, una delle riviste americane più conosciute al mondo, ha selezionato Xiaomi per inserirla nella sua classifica del Time100 Most Influential Companies nel 2024. Un segnale importante per il Marchio cinese, che deriva dal suo grande impatto nel mondo che il giornale gli ha riconosciuto. Fra i motivi del suo “ingresso” nella graduatoria, il Time ha menzionato il lancio funzionale e di successo che ha avuto Xiaomi nel momento del lancio della sua e-car intelligente Xiaomi SU7 Series , avvenuta lo scorso marzo in Cina continentale.

Auto è anche su YouTube, iscriviti e attiva la campanella

Xiaomi, un'azienda che guarda al futuro

Nello specifico, la rivista lodato il modo in cui l'azienda ha prodotto un EV capace di coinvolgere e collegare persone, auto e case in un ecosistema molto smart con al centro l'utente. È poi da considerare che il Marchio ha anche definito nuovi record nel settore per il volume di ordini e consegne della serie Xiaomi SU7 durante il primo mese dal suo debutto, e inoltre, di grande impatto e importanza è il suo ecosistema "Human x Car x Home", il quale collega i dispositivi intelligenti senza interruzioni.

Per comporre la lista che poi sarebbe stata pubblicata, il Time ha chiamato molti collaboratori e corrispondenti provenienti da ogni parte, e si è anche rivolto a degli esperti esterni. Dopodiché i suoi redattori hanno valutato ogni candidatura ricevuta tenendo conti di alcuni requisiti fondamentali, fra cui impatto, innovazione, ambizione e successo.

Una spokesperson di Xiaomi ha detto che "Xiaomi è onorata di essere stata selezionata per la lista delle TIME100 Most Influential Companies per il 2024. Desideriamo continuare a dimostrare di essere all'altezza di questo riconoscimento mettendo a disposizione prodotti che consentano a tutti nel mondo di godere di una vita migliore attraverso una tecnologia innovativa".

Le 5 auto elettriche più vendute online in Europa da gennaio a maggio 2024