Prezzi alti dei carburanti: Italia al quinto posto in Europa

Alla guida dopo aver bevuto? Se odori di alcol c'è il ritiro della patente

Benzina e Diesel: quanto costano oggi?

I dati aggiornati al 4 giugno 2024, elaborati da Staffetta Quotidiana, attestano il prezzo medio della benzina al self service 1,866 euro al litro (1,869 euro presso le compagnie e 1,860 euro nelle pompe bianche), mentre il Diesel self oscilla intorno a 1,714 euro al litro (1,717 euro nelle compagnie e 1,708 euro nelle pompe bianche).

Per quanto riguarda il servito, i prezzi medi vedono la benzina a 2,007 euro al litro (2,047 euro nelle compagnie e 1,928 euro nelle pompe senza logo), e Diesel a 1,858 euro al litro (1,898 euro e 1,777 euro). Il Gpl al servito è a 0,710 euro al litro (0,720 euro nelle compagnie e 0,698 euro senza logo), mentre il metano è a 1,321 euro al kg (1,337 euro nelle compagnie e 1,307 euro nelle pompe bianche).

Italia quinta, ma a Malta...

Nella classifica dei 27 paesi dell'Unione Europea, l'Italia si posiziona quinta nella scala dei prezzi medi più alti. Lo stato in cui si paga di più è la Danimarca, con un prezzo medio di 2,032 euro/l per la benzina e 1,706 euro/l per il Diesel. Segue l'Olanda (2 euro/l per la benzina e 1,696 euro/l per il Diesel). Terzo gradino del podio per la Grecia con 1,915 euro/l per la benzina e 1,635 euro/l per il Diesel. La Francia è appena sopra l'Italia con 1,882 euro/l e 1,699 euro/l. Il paese in cui si paga meno? A Malta la benzina è addirittura a 1,340 euro/l, mentre il Diesel a 1,210 euro/l.

Decreto autovelox: novità, regole e problematiche