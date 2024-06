Marquez: "In Ducati per Dall'Igna. Bagnaia? Guerra in pista ma..."

Marc Marquez ha firmato un biennale con Ducati Factory. E in un'intervista rilasciata a Marca, ha spiegato il decisivo ruolo di Gigi Dall’Igna: "Abbiamo sempre avuto un rapporto molto diretto e sinceramente sono in Ducati grazie a lui, un ingegnere che ha vinto con tutto quello che ha toccato. Una delle frasi che gli ho detto quando abbiamo iniziato a parlare è: 'Per me la cosa più importante è che tu sia ancora in Ducati nel 2025 e 2026, perché altrimenti non c'è nemmeno bisogno di sedersi'" ha detto Marquez, che poi ha aggiunto: "Ora non ho le stesse armi dei miei avversari. Ma non è una scusa. Sto dimostrando di poter essere competitivo. Un'altra cosa su cui sono stato molto chiaro è che non sarei passato da una squadra satellite a un'altra. Inoltre, noi atleti non abbiamo solo contratti sportivi, ma ce ne sono anche altri e uno sponsor che mi ha seguito per tutta la carriera non poteva aspettare".