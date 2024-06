Rashford ci ricasca! Sfreccia con la Rolls-Royce Cullinan: cosa è successo

Nuovi problemi per Marcus Rashford . Stando a quanto riportato dal Sun, il calciatore del Manchester United sarebbe stato sorpreso a sfrecciare a più di 112 chilometri orari con la sua Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow da 560mila sterline, pochi mesi dopo aver distrutto l'altra auto di lusso in un incidente nel 2023. Dopo aver disputato una stagione deludente, il 26enne è stato escluso dalla rosa dei convocati di Gareth Southgate per Euro 2024. Il tabloid ha aggiunto:" l'attaccante ha ammesso l'infrazione per eccesso di velocità attraverso un procedimento giudiziario unico ”.

Rashford, l'ultimo incidente con la sua Roll-Royce nel 2023

Per Marcus Rashford ora si prospetta una condanna da parte della Manchester and Salford Magistrates Court il prossimo 27 settembre. Lo scorso anno il calciatore è stato coinvolto in un incindente con la sua Rolls-Royce da 700mila sterline, in seguito al quale era rimasto scosso ma illeso. Il sinistro era avvenuto fuori dal campo di allenamento di Carrington il 23 settembre 2023. Un video dell'incidente era diventato virale sui social media, dove si è visto che il paraurti posteriore dell'auto era stato divelto ed era finito sul ciglio della strada. Fortunatamente, entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente erano rimasti illesi. A causa dei danni, l'auto è stata venduta in un'asta online e comprata per 184mila sterline dallo YouTuber Mat Armstrong. Rashford possiede diverse Rolls-Royce, tra cui una Cullinan Black Badge da 390mila sterline e la sua Cullinan Blue Shadow. Nel suo parco auto anche una McLaren 765 Long Tail da 280mila sterline e una Lamborghini Urus Performante da 350mila sterline.