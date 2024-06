Flop Ferrari in Canada, pole Russell: Leclerc e Sainz, da che posizione partono

Ferrari OUT!

Colpo di scena nel Q2 con la doppia clamorosa eliminazione di entrambe le Ferarri: infatti all'ultimo tentativo Albon elimina Lelcerc (11° a 32 millesimi da Stroll 10°) che per 37 millesimi precede Sainz (12°). Entrambe le rosse si sono tenute una gomma nuova per il possibile Q3, strategia che non ha pagato oltre ad un difficile bilanciamento lamentato da entrambi i piloti. A questa va sottolineata, ancora una volta, una pessima qualifica di Sergio Perez che non ha superato neanche il Q1 come a Montecarlo

La griglia di partenza del GP di Montreal (Top 10)