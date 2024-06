Leclerc e Sainz ritirati: disastro Ferrari nel Gp del Canada! Vince Verstappen

Charles Leclerc e Carlos Sainz si ritirano dal Gp del Canada e chiudono un weekend disastroso per la Ferrari dopo le ottime sensazioni arrivate a Montecarlo. Il ferrarista monegasco, vincitore del Gp di casa due settimane fa, ha lamentato fin da subito problemi al motore e al 43° dei 70 giri del circuito nordamericano ha dovuto arrendersi portando la sua vettura ai box. Al 54° giro è stato il turno del pilota spagnolo che dopo un testacoda con contatto con Albon ha riportato danni alla monoposto che lo hanno costretto al ritiro. Charles Leclerc ha commentato così dopo il ritiro: "Il fatto che cambiamo motore non è un certo buon segno, dobbiamo analizzare il problema di oggi, non so quale fosse il vero problema. Andavo più piano di oltre un secondo psul rettilineo. Mi superavano tutti e sapevo che la gara era finita lì. E' stata una gara difficile, dovevo fare mille cose sul volante e lo sterzo". Un doppio out della Ferrari non si registrava da Baku 2022.