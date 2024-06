Auto usate: gli italiani scelgono il rivenditore spinti da questi criteri

Autohero,tra i principali rivenditori di auto usate in Europa, ha commissionato una survey alla societa? di ricerche di mercato Appinio, la quale svela i principali criteri che guidano gli italiani nella scelta del rivenditore a cui affidarsi per l’acquisto della propria auto usata.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

I fattori principali

Ogni vettura usata ha almeno un proprietario precedente e delle specificita? uniche che devono essere prese in considerazione durante il processo di acquisto: e? questo l’aspetto piu? importante secondo il 39% degli italiani che, infatti, predilige quei rivenditori che condividono in modo trasparente e completo lo storico del veicolo. Un fattore che sembra essere meno rilevante per i tedeschi: solo il 25% di loro lo ha indicato come incisivo in questa scelta.

Al secondo posto, tra gli elementi presi in esame dai consumatori durante lo scouting del concessionario, c'è la possibilita? di scegliere la propria auto usata tra un’ampia varieta? di brand e modelli (l’ha indicata il 38% degli italiani, una percentuale maggiore rispetto al 30% dei tedeschi e al 31% degli spagnoli). A trasparenza e varieta? dell’offerta si aggiunge la garanzia inclusa nel prezzo indicata come terzo fattore determinante nella scelta dal 37% degli intervistati; al primo posto per gli spagnoli (47%).

Altri criteri determinanti

L'acquisto di una vettura di qualita?, periziata e ricondizionata e? un fattore determinante per il 29% degli italiani, mentre il 28% premia invece la possibilita? di usufruire di promozioni speciali e sconti particolari per l’acquisto dell’auto usata. La possibilita? di permutare il veicolo di proprieta?, invece, e? un elemento rilevante per il 25% degli intervistati. Da evidenziare come siano meno interessati a questo specifico servizio gli spagnoli (17%) e i tedeschi (18%). Gli italiani si orientano nella propria scelta del rivenditore specializzato nell’usato utilizzando anche le recensioni online che indirizzano il 24% degli intervistati.

Donald Shehu, Director Retail di Autohero Italia commenta: “Dallo studio emerge chiaramente un focus dei consumatori su quegli aspetti che da sempre caratterizzano Autohero, ovvero trasparenza, varieta? dell’offerta e garanzia inclusa nel prezzo. A questi si aggiungono altri fattori, anche in questo caso evidenziati dalla survey, come la possibilita? di acquistare un veicolo periziato e ricondizionato, che ci consentono di intercettare e rispondere al meglio alle esigenze di quegli italiani che si approcciano all’acquisto di un’auto usata offrendo loro una customer experience sicura e senza stress”.

I nuovi van Mercedes protagonisti per una settimana nella sede di Autotorino