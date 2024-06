Leclerc-Sinner, la coppia che non ti aspetti: "Presto giocheremo insieme"

MONACO - Charles Leclerc e la Ferrari si preparano al riscatto dopo il deludente gran premio di Montreal e questo weekend si torna in pista a Barcellona. Nel frattempo il pilota monegasco ha parlato del futuro e del suo nuovo compagno di scuderia, Lewis Hamilton, in un'intervista esclusiva rilasciata a "La Stampa". Il pilota 7 volte campione del mondo sarà infatti compagno di Charles che ha commentato così l'arrivo del britannico: "La vedo come una super opportunità, per me e per il team, ma anche per il nostro sport. Avere un sette volte campione del mondo in squadra è un grandissimo segnale che mandiamo all’esterno. Beh, non è stata una sorpresa, sapevo da tempo che c’erano discussioni. Mi motiva tantissimo a dimostrare di cosa sono capace e potrò imparare da uno dei migliori piloti di sempre".