Codice della Strada, le regole più strane quando si viaggia in auto in Europa

Da che mondo e mondo, lasciare le chiavi all’interno dell’auto non è certo una buona idea. A meno che non si voglia rischiare il furto. Ma in Svizzera, oltre al danno c’è anche la beffa, perché chi lo fa rischia una multa. Sempre in Svizzera, ma anche in Spagna e in Portogallo, le persone che indossano alla guida lenti a contatto od occhiali da vista, devono averne con sé un paio di riserva. Continuiamo con la Spagna, dove è vietato guidare con gli auricolari, sia per ascoltare musica che per parlare al telefono. È ammesso solo il vivavoce.

Argomento benzina. In Portogallo è illegale portare una tanica di carburante in auto. In Germania, invece, rischia una sanzione di 70 euro chi dovesse restare senza benzina in autostrada. E l’autostop? Assolutamente vietato, anzi illegale, in Svizzera, Lichtenstein e Russia. Siete avvisati.

