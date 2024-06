Benzina di nuovo in aumento: servito quasi a 2 euro

Se qualcuno ha pensato che il calo fatto registrare negli ultimi tempi fosse indice di una prolungata diminuzione dei prezzi del carburante, si è sbagliato. La crescita delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo ha fatto immediatamente tornare la freccia in alto, con le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa in aumento, soprattutto quelli della benzina .

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

Gli ultimi prezzi alla pompa e nelle autostrade

Ecco quali sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 del 19 giugno 2024 su circa 18mila impianti. La benzina self service si attesta a 1,852 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,858, pompe bianche 1,840), il diesel self service è a 1,717 euro/litro (+5, compagnie 1,725, pompe bianche 1,702).

Per quanto riguarda il servito, invece, la benzina è a 1,993 euro/litro (+1, compagnie 2,035, pompe bianche 1,908), il diesel a 1,859 euro/litro (+5, compagnie 1,904, pompe bianche 1,770). La media del Gpl servito è a 0,707 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,695), mentre il metano servito è a 1,325 euro/kg (-1, compagnie 1,341, pompe bianche 1,312). Uno sguardo anche ai prezzi sulle autostrade, con la benzina self service a 1,946 euro/litro (servito 2,207), gasolio self service 1,835 euro/litro (servito 2,102), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,447 euro/kg, Gnl 1,257 euro/kg.

Codice della Strada, le regole più strane quando si viaggia in auto in Europa