Paura nell’hospitality McLaren a Barcellona: fiamme e fumo prima delle libere

BARCELLONA (Spagna) - Attimi di paura prima delle terze prove libere di questa mattina al Gran Premio di Spagna di Formula 1 , sul circuito di Barcellona. L'hospitality della McLaren - insieme a quella della Pirelli - ha dovuto essere evacuato a causa di un incendio sopra la cucina provocato da un guasto elettrico. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza e gli addetti alla sicurezza per provvedere a spegnere le fiamme.

I dettagli dell'incidente

L'incidente ha spinto il personale del motorhome a evacuare il personale del team, gli ospiti, i media e i piloti Lando Norris e Oscar Piastri, che erano stati visti nel paddock mentre guardavano lo svolgersi degli eventi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, due dei quali portati via a causa dell'intossicazione da fumo, che si sono precipitati nel camper con le manichette per domare l'incendio. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze, ma non si segnalano feriti.