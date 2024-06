Norris in pole a Barcellona, le Ferrari di Leclerc e Sainz in terza fila

BARCELLONA (Spagna) - Lando Norris sigla la pole position del Gran Premio di Barcellona con il tempo 1:11.383 beffando all'ultimo giro Max Verstappen! Il britannico ha soffiato la prima piazza al campione del mondo per soli 20 millesimi. Seconda fila tutta Mercedes con Lewis Hamilton terzo davanti (per 2 millesimi!) a George Russell mentre terza fila tutta rossa con le Ferrari di Charles Leclerc (+0.348) e Carlos Sainz (+0.353). Per Norris si tratta della seconda pole-position in carriera dopo quella conquistata in Russia nel 2021, 10° invece il suo compagno di squadra Oscar Piastri che ha visto il primo tentativo cancellato e al 2° ha commesso un errore. Sergio Perez partirà 11° e non 8° perché dovrà scontrare la penalità di 3 posizioni, quindi Top 10 per Fernando Alonso.