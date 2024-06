Verstappen vince in Spagna, Hamilton a podio. Le posizioni della Ferrari

BARCELLONA (Spagna) - Max Verstappen conferma la sua forza assoluta vincendo la terza gara consecutiva trionfando a Barcellona (61ª in carriera, 7ª in stagione, 4ª sul circuito catalano) e consolidando la sua leadership nel Mondiale. Secondo Lando Norris (McLaren) mentre 3° Lewis Hamilton che torna sul podio dopo 12 gare. Gara anonima per le Ferarri che chiudono alle spalle delle Mercedes con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°. Il campione del Mondo ha preso il comando della gara dopo 2 giri passando prima Lando Norris alla partenza e poi al 3° giro George Russell (autore di una gran partenza) e poi è stato molto bravo con il suo box nella gestione gara proprio come in Canada. Rammarico per Norris (visibilmente desulo) che, malgrado una vettura molto performante, non è riuscito a fare lo step in più in gara. In casa Ferrari, a parte il contatto ad inizio gara tra i due piloti, una gara a due facce con due strategie diverse per i piloti ma senza mai insidiare la zona podio.