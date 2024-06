Bufera Ferrari, Leclerc-Sainz ai ferri corti: "Danneggiato", "Lamenti incomprensibili"

BARCELLONA (Spagna) - " La lotta con Sainz ci ha fatto perdere una posizione , oltre che del tempo, è stata una lotta inutile e scorretta". Queste le parole di Charles Leclerc , pilota della Ferrari, intervistato in seguito alla quinta posizione ottenuta nella gara del Gran Premio di Spagna . "Non è stata una lotta corretta quella con Sainz all'inizio - ha evidenziato Leclerc -, specialmente dopo aver deciso nel briefing di voler fare una lavoro di gestione gomma. Carlos mi ha sorpassato alla fine del rettilineo, un rischio che non bisognava prendersi, considerando che mi ha anche danneggiato l'ala anteriore . Si tratta di un momento importante per la sua carriera, oltre che della sua gara di casa. Voleva fare una cosa spettacolare, ma questo ci ha fatto perdere una posizione. Dopo questa lotta abbiamo fatto una buona gara, ma non possiamo ragionare con il senno di poi. Il problema del weekend - ha concluso il monegasco - è stato il passo, dovremmo guardare bene proprio a questo".

La replica

"La lotta con Leclerc è stata corretta, non so di cosa si lamenti". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota della Ferrari, intervistato in seguito alla sesta posizione ottenuta nella gara del Gran Premio di Spagna. "Sono andato all'attacco perché avevamo una gomma nuova - spiega lo spagnolo -. Ho avuto l'opportunità e ho superato Leclerc, non potevo stargli dietro per tutta la gara. Non so di cosa si lamenti, perché questa volta ho fatto tutto meglio che potevo. Mi aspettavo di essere più vicino agli altri team in gara, ma Mercedes e McLaren sono al momento più veloci. Adesso - conclude Sainz - abbiamo piste più simili a Barcellona, con curve ad alta velocità sulle quali facciamo ancora fatica".

Le parole di Vasseur

"C'è stato un piccolo contatto (tra Sainz e Leclerc, ndr) ma non abbiamo perso qualcosa. Eravamo quinti e sesti e abbiamo concluso quinti e sesti. La conclusione è che dobbiamo fare un lavoro migliore sabato". È questa l'analisi del team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport al termine del Gp di Spagna. "Ieri c'è stata una differenza di due decimi e mezzo in qualifica, oggi abbiamo avuto lo stesso gap, se si considerano 67 giri abbiamo chiuso a 20 secondi - ha aggiunto -. La cosa importante è trovare il passo sabato, in qualifica dobbiamo fare questo piccolo passo avanti, quando parti dietro poi è difficile recuperare e devi correre dei rischi con la strategia". Per Vasseur "non ci sono sei decimi tra ogni macchina come era in passato, ora abbiamo quattro team in due decimi e mezzo, questo significa che le posizioni possono sempre cambiare, è tutto aperto - ha sottolineato -. Sarà tutto aperto in Austria il prossimo weekend, con un format diverso con la sprint e una pista più adatta alle nostre caratteristiche. Leclerc dice che la manovra di Sainz gli ha danneggiato la vettura ed è costata una posizione? Non abbiamo visto danni sulla macchina, penso si sia lamentato per aver perso mezzo secondo o un secondo in quel momento, però possiamo trovare altri dieci esempi in cui abbiamo perso un secondo durante la gara".