Ferrari, Leclerc e la lite con Sainz: "Tutto chiarito. Sappiamo che..."

"Il gap in qualifica è stato di pochi decimi, penso che il potenziale ci sia, dobbiamo ottimizzare il nostro pacchetto e torneremo nelle posizioni che vogliamo. Non ci siamo riusciti a Montreal specialmente per le gomme e per le condizioni, poi a Barcellona semplicemente non siamo stati abbastanza veloci. La preparazione al simulatore per questa pista è andata bene, sento fiducia che potremo tornare in lotta". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa in vista del Gp d'Austria: "Noi abbiamo faticato soprattutto nelle curve più lente e strette. Qui ce ne sono di meno, questo dovrebbe favorirci. Dobbiamo cercare di lavorare anche su quelle curve, era andata un po' meglio nelle ultime gare ma poi abbiamo faticato in altre curve. Dobbiamo mettere insieme un po' tutto, ci stiamo lavorando. Ho fiducia che questo weekend andrà bene".