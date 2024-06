Austria, Verstappen vince la Sprint. Ferrari giù dal podio

SPIELBERG (Austria) - Max Verstappen resiste agli assalti dei McLaren e vince la gara sprint race (5ª consecutiva) del Gran Premio di Austria precedendo Oscar Piastri e Lando Norris. Gara movimentata nelle prime battute grazie alle McLaren, Norris e Piastri si sorpassano e contro-sorpassano attaccando poi a testa Verstappen che risponde bene all'attacco del britannico (superato dal compagno di squadra nello stesos tentativo). Il campione del mondo, dopo essersi ripreso la testa della corsa, ha iniziano a martellare il cronometro staccando il gruppo e volando verso il successo.

Gara in difesa per le Ferrari: Carlos Sainz (5°), dopo un'ottima partenza sorpassando Russell al 4° posto, entra in difficoltà con i freni venendo ri-sorpassato dal pilota inglese della Mercedes, mentre Charles Leclerc (7°), anche lui autore di una bella partenza (da 10° a 7°), non è riuscito ad insidiare le due Mercedes ed il compagno di squadra causa anche gestione delle temperature (freni e motore).