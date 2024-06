Bagnaia domina la sprint di Assen! Martin 2°, Marquez ko

ASSEN (Olanda) - Pecco Bagnaia fa sua con autorità la sprint race del gran premio di Assen e prosegue la sua rimonta nella classifica (ora - dal 1° posto). Il campione del mondo ha comandato la gara dall'inizio alla fine tenendo a bada Jorge Martin (Ducati Pramac) sempre in scia ma mai pericoloso per il pilota della Ducati rossa. Chiude il podio l'ottimo Maverick Vinales (Aprilia) che ha perso un po' di tempo nei primi giri dietro ad Alex Marquez (Ducati Gresini). Caduto invece Marc Marquez al 2° giro dopo aver tagliato un po' troppo bruscamente un cordolo mentre era in quinta posizione. Bella gara di Enea Bastianini 4° al traguardo (partito 11°) dopo aver superato Espargaro, Binder ed Alex Marquez.