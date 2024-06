F1, Verstappen altra super pole in Austria: le posizioni di Sainz e Leclerc

SPIELBERG (Austria) - Dopo la vittoria nella sprint race Max Verstappen fa la doppietta nel sabato del gran premio di Austria firmando la pole position (numero 40 in carriera) per la gara della domenica. Il campione del mondo ha fermato il cronometro sul tempo di 1:04.314 precedendo ancora la McLaren di Lando Norris (+0.404) e la Mercedes di George Russell (+0.526) che ha beffato di 11 millesimi Sainz. Beffa per Oscar Piastri che era 3° ma il suo tempo è stato cancellato per track limit (partirà 7°). Qualifiche complicate per la Ferrari con Carlos Sainz 4° (+0.537) mentre Charles Leclerc è uscito all'ultima curva del suo ultimo tentativo chiudendo con il 6° tempo (7° prima dello slittamento di Piastri) alle spalle di Lewis Hamilton. Gara la via domenica alle ore 15:00.