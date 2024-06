Bagnaia domina la gara di Assen: -10 da Martin!

ASSEN (Olanda) - Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) completa la tripletta ad Assen: dopo la pole-position e la vittoria nella gara sprint ecco il trionfo dominante nella gara della domenica. Il campione del mondo ha preso subito il largo dopo il solo primo giro e non si è più girato transitando sl traguardo con 3.6 secondi di vantaggio su Jorge Martin (Ducati Pramac), mai pericoloso, che adesso vede il suo vantaggio nella classifica mondiale ridursi ancora (10 punti). Super lotta a 4 per il 3° gradino del podio che ha visto Enea Bastianini (Ducati Lenovo) avere la meglio su Marc Marquez (Ducati Gresini) e Fabio DiGiannantoio (Ducati VR46) con Maverick Vinales (Aprilia) 5° ma penalizzato per track-limits.