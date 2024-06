Verstappen-Norris, incidente! Russell vince in Austria, Sainz a podio. Leclerc...

GP Austria, la gara

Max parte benissimo mentre alle sue spalle Norris deve resistere all'attacco di Russell con Hamilton che sorpassa Sainz uscendo dalla pista, infatti il britannico cede la posizione al 6° giro con lo spagnolo che si mette alla caccia di Russell. Gara invece subito compromessa per Leclerc a cambiare l'ala anteriore per un contatto con Piastri alla prima curva del 1° giro. Al 25° il giallo del gran premio: Verstappen effettua la sua sosta, lascia il box con Norris che frena vistosamente lamentandosi via radio di "unsafe release" (che vorrebbe dire 5" di penalità all'olandese), dopo 10 giri la direzione gara decide di non prendere azioni ritenendo la frenata del britannico un po' troppo plateale. Al 52° giro la gara diventa thriller: pit-stop lento per Verstappen seguito poi da un errore dello stesso pilota nel giro d'uscita con Norris che da 7" si porta in scia per giocarsi la vittoria, il tutto con bandiera bianconera per Norris (track-limits). Battaglia serrata e al 54° contatto!!! Norris attacca all'esterno, Vertsappen si sposta all'esterno e arriva il contatto con conseguente doppia foratura per i due! Norris ha la peggio perché deve ritirasi con anche penalità, Russell prende la leadership della gara, Verstappen riesce a rientrare ai box ed uscire al 5° posto con gomma rossa ma con penalità di 10" per aver causato l'incidente, di fatto, penalità non gli costa nulla avento 16" sul 6°. Leclerc rimonta ma chiude appena fuori dalla zona punti (11°).

GP Austria, la Top 10 della gara