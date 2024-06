Norris-Verstappen, Lando furioso: "È stato stupido!". E Max replica così...

" È stata una gara piuttosto movimentata davanti , per noi è stata tutta una questione di tenere il passo di George. Sapevamo che oggi le Mercedes potevano avere un piccolo vantaggio sul passo gara, ma noi le abbiamo provate tutte per restare vicino, poi Oscar è arrivato velocissimo alla fine. Il 3° posto credo sia un buon risultato e possiamo essere piuttosto contenti e orgogliosi di quello che abbiamo fatto perché non è stato un weekend semplice per noi, e portare a casa il 3° posto e 15 punti è un buon risultato". Così Carlos Sainz , pilota della Ferrari , terzo al Gp di Austria. "Il fatto che ci sia stata così tanta azione è una buona giornata per la F1, ci mancava vedere delle belle battaglie. Noi purtroppo veniamo ancora da un paio di gare dove non abbiamo quello che serve per lottare per le vittorie, ma stiamo facendo tutto il possibile come team per tornare in forma a Silverstone e nelle prossime gare per far sì che le prossime volte saremo lì davanti per capitalizzare. Il podio è sempre un buon risultato e continueremo a spingere per rimanere in lotta”, ha aggiunto.

Le parole di Vasseur

"È stato un week-end contrastante, il risultato sarebbe potuto essere migliore, ma prima il problema con Leclerc in qualifica e poi oggi, anche se quello di Charles con Perez e Piastri è un incidente di gara, l'ho visto live e la sensazione è che si sia trovato in mezzo ai due, Piastri lo ha chiuso un po' ma è un incidente di gara". Così Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, a Sky, al termine del GP d'Austria. "Per Silverstone non cambieremo nulla, siamo ambiziosi e dobbiamo andare avanti. Il lavoro è migliorato in questo weekend. Abbiamo fatto un bel passo avanti tra venerdì e sabato mattina ma non è stato sufficiente. Ora dobbiamo sviluppare e spingere entrambe le macchine e lottare per i punti. Concentriamoci per Silverstone dove ci sarà un weekend normale, senza sprint, con due sessioni di libere il venerdì", ha chiuso Vasseur.

Le parole di Russell

“Incredibile! È stata una dura battaglia alla fine della gara, stavo tenendo la terza posizione ma poi ho visto in TV che tra Max e Lando volavano le scintille, e poi ho visto quello che è successo. Abbiamo fatto un gran bel lavoro e alla fine siamo riusciti a raccogliere i pezzi, ed è la posizione ideale per noi. Chiaramente non riuscivo a credere quanto fossero vicini Lando e Max, eravamo una dozzina di secondi dietro ed era comunque un buon risultato per noi". Così il pilota della Mercedes, George Russell, vincitore del Gp di Austria. "Quando c’è una possibilità sogni sempre di poterla cogliere, e sono molto orgoglioso del lavoro del team. Abbiamo fatto passi avanti enormi da inizio stagione e le ultime due gare sono state incredibili per i risultati ottenuti. Non è un segreto che Red Bull e McLaren siano ancora un pochino davanti con Max e Lando, ma ci stiamo tenendo in terza posizione e poi se dovesse succedere qualcosa davanti siamo lì per cogliere l’opportunità. Sono fiero di tutti. Stiamo andando a gonfie vele ultimamente, avremmo potuto realisticamente vincere la gara in Canada e questo compensa per gli errori che ho commesso lì e sono fiero di essere tornato sul gradino più alto del podio”, ha aggiunto.

Le parole di Piastri

"Ci sono tanti ‘se’, partendo da ieri. So che è colpa mia, ma siamo arrivati molto vicini alla vittoria e sarebbe stata la mia prima in F1, ma sono contento della rimonta che abbiamo fatto e siamo stati abbastanza veloci in gara. Sono contento di un altro podio, ma una volta che arrivi così vicino alla vittoria è inevitabile avere qualche rimpianto. Abbiamo bei ricordi a Silverstone, speriamo di poter essere davanti di nuovo. Non ho visto cosa è successo tra Lando e Max, ma i valori erano piuttosto simili davanti, quindi potremo essere ancora in lotta. Silverstone mi è sempre piaciuta e non vedo l’ora di andare lì”. Così Oscar Piastri, pilota della McLaren, secondo nel Gp di Austria.