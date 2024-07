Nuova Kia Picanto, dopo 20 anni dalla prima uscita arriva la quarta generazione

Unire gli opposti, creare i contrasti, sposare la natura con la modernità. La nuova filosofia di Kia si esplicita nella nuova Picanto , nata come piccola da città e diventata oggi una pratica, accogliente e tecnologica compagna quotidiana, brillante nel traffico cittadino ma anche in grado di offrire qualcosa in più su distanze lunghe. Sono passati 20 anni dall’esordio della prima Picanto, molto diversa da quella attuale giunta alla quarta generazione perché Kia ha saputo lavorare su tutti i modelli per diventare un marchio senza confini, europeizzandosi nella qualità e raffinando le offerte, poi perché non ha sbagliato le mosse. E tra queste c’è quella della emanazione italiana del marchio, sotto la spinta di Giuseppe Bitti e dei suoi più stretti collaboratori, che a suo tempo chiese di allestire e omologare la Picanto a cinque posti. Mossa indovinata e vincente: 178 mila unità vendute (affrontando varie “peripezie” burocratiche e operative nel corso degli anni indipendenti dalla volontà italiana) di cui 74 mila della prima serie e 80 mila della terza serie, con 155 mila ancora circolanti nel nostro Paese, in un totale di 3,4 milioni di unità vendute nel mondo. Perché Picanto con la sua lunga garanzia di 7 anni, ma soprattutto con affidabilità e praticità, ha saputo conquistare i mercati.

Automotive: i giovani sono sempre più attratti dalle polizze digitali integrate

Più tecnologica

Oggi Kia festeggia la quarta generazione, ingentilita nelle forme, con stile audace e sinuoso, firme luminose moderne: è più accogliente e tecnologica, dotata di ADAS in regola con la nuova normativa. Il battesimo a Torino, città nel cuore di Kia fin dagli inizi italiani: la Picanto si rivela agile e reattiva, pronta nel traffico cittadino e suburbano, l’adozione di una cremagliera dello sterzo diretta consente risposte immediate e riduce i giri del volante rispetto a molti concorrenti (2,8 giri), non teme l’uscita dalla città con le sospensioni anteriori McPherson e a travi di torsione sull’asse posteriore. Il controllo di stabilità ESC si avvale del torque vectoring per incrementare la stabilità nelle curve e ridurre il sottosterzo. Anche il passo più lungo aumenta qualità e stabilità. A supporto del guidatore il sistema di navigazione touchscreen floating da 8” e il cluster digitale da 4,2”. Il sistema info da 8” a connessione multipla Bluetooth dialoga con Apple e Android, info in tempo reale. Inoltre Kia Connect include servizi, connessione da remoto. C’è la disponibilità del riconoscimento vocale, aggiornamenti Over-The-Air.

Motorizzazioni

Due proposte a benzina: tre cilindri 1,0 litri da 63 Cv più votato all’efficienza e 4 cilindri 1,2 litri da 79 CV per chi richiede maggiori prestazioni grazie all’incremento di coppia per affrontare al meglio salite e sorpassi, con sicurezza e divertimento nei percorsi nervosi. Trazione anteriore, scelta tra cambio manuale a 5 marce 5MT o automatizzato AMT con frizione gestita tramite attuatori per aumentare il comfort di guida. A fine anno, poi, sarà disponibile la versione da 1.0 litri MPi GPL con cambio Manuale e Automatico (AMT).

Prezzi

Il listino parte da 16.500 euro per la versione Urban che prevede di serie il massimo dei contenuti di Sicurezza (ADAS), il Kia Navigation System con schermo touchscreen da 8” e il Cluster digitale a cristalli liquidi da 4,2”, fari anteriori Alogeni bi-funzione, cerchi in lega da 14”verniciati grigio opaco e interni in tessuto. Gli altri livelli sono Style (da 19.750 euro) e GT Line (20.750 euro). Al lancio la versione celebrativa 20th Anniversary Edition arricchita da contenuti di design e comfort, a partire da 17.950 euro. Però tra incentivi e rottamazione, si può comprare una Picanto Urban a 11.750 euro o esplorare altre forme, tra finanziamenti e Kia Flex.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella