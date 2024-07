La nuova follia in autostrada: fermarsi sotto il cavalcavia quando grandina

Esattamente come l'anno precedente, l'Italia in questo mese di giugno si è divisa a metà: da una parte, al Nord, il tempo è stato caratterizzato da pioggia e grandine, mentre al Sud il sole ha continuato a brillare nel cielo, con temperature molto elevate. E si sa, quando il meteo non è dei migliori, si cerca in tutti i modi di trovare soluzioni affinché se ne esca illesi. Ecco perché la nuova folle abitudine – assolutamente illecita – di alcuni automobilisti è quella di fermarsi sotto ai cavalcavia per riparare le proprie vetture dai chicchi di grandine.