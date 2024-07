Silverstone, Russell beffa Hamilton per la pole! Disastro Ferrari

SILVERSTONE (Inghilterra) - Sotto un classico variabile meteo inglese è George Russel l (Mercedes) che firma la pole-position del Gran Premio di Silverstone con il crono di 1:25.819 battendo all'ultimo giro il compagno di squadra Lewis Hamilton ! Terzo Lando Norris (+0.211) per completare la storica tripletta britannica (prima volta nella storia del gran premio d'Inghilterra!), quarto un anonimo Max Verstappen (+0.384) mentre altro sabato da dimenticare per i colori della Ferrari con il solo Carlos Sainz in Top 10 al 7° posto (+0.629) dietro alla Haas di Nico Hulkenberg .

Silverstone, le qualifiche

Q1 subito thriller rebus perché dopo l'acquazzone della mattina esce il sole con la pista bagnata ma in rapido asciugamento. Tutti i piloti escono le intermedie ma a 10' la Ferrari azzarda le slick con Charles Leclerc, lo seguono anche Bottas e Sergio Perez con il messicano che, nuovamente, combina un danno uscendo di pista e dicendo addio alla sua qualifica e provocando bandiera rossa. La sosta per la bandiera rossa consente alla pista di asciugarsi ma anche alle nuvole cariche d'acqua di avvicinarsi al tracciato e gli ultimi 7'30" di Q1 vedono tutti con la gomma rossa...con pioggia in alcuni tratti. Verstappen esce di pista ma poi piazza il giro che lo toglie dalla 15ª posizione. Suda freddo Leclerc che solo all'ultimo giro riesce ad accedere al Q2. Superato il momento critico le qualifiche sono ufficialmente asciutte con clamoroso colpo di scena: Charles Leclerc eliminato (11°) messo fuori all'ultimo tentativo da Lance Stroll (sotto investigazione), monegasco che nel suo ultimo giro ha commesso un brutto errore. La Q3 si decide all'ultimo gito tra i due piloti Mercedes con Russell che beffa per 0.171 centesimi Hamilton. Norris commette un errore nel suo ultimo giro.