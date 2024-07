Cardile lascia la Ferrari, è ufficiale: Area Chassis ad interim a Vasseur

Enrico Cardile non è più il Direttore Tecnico lato Telaio della Ferrari: è la stessa scuderia italiana a darne l'annuncio per mezzo di un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale e su tutti gli account social. L'ufficialità della separazione con lo storico ingegnere della Rossa arriva dopo le voci susseguitesi nei giorni scorsi circa un'offerta ricevuta da Lawrence Stroll per proseguire la propria carriera all'Aston Martin.