Taylor Swift a Milano: come spostarsi e parcheggiare al concerto

Il weekend milanese all'insegna di Taylor Swif t sta per iniziare. Sabato 13 e domenica 14 luglio la città sarà invasa dagli spettatori del concerto della star americana. Sono attesi circa 128mila spettatori in due giorni per l '"Eras Tour" e per questo sono in programma alcune modifiche alla viabilità.

Sosta auto: la classifica dei Paesi europei, dal meno al più costoso

Spostarsi e parcheggiare: le info

Chi sceglie di muoversi con i mezzi pubblici potrà fare riferimento al piano di mobilità approntato dall’ATM (qui il link dove leggere tutte le informazioni): maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda di trasporti. Per chi invece preferisce l’auto, si consiglia l’utilizzo dell’app EasyPark, che offre diverse funzionalità utili per gestire la sosta.

EasyPark permette di visualizzare le aree di parcheggio vicino allo stadio, come Via Monte Bianco, Via Meloria, Via Caprilli, Via Matteo Civitali, Via Novara, Via Ippodromo, in prossimità delle stazioni metro di Lotto, San Siro e Segesta; Attivare la sosta tramite smartphone; Estendere la durata del parcheggio direttamente dal cellulare, in caso il concerto si prolunghi o si desideri trattenersi più a lungo in zona.

"EasyPark è la soluzione ideale per parcheggiare senza stress” dichiara Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group. “Anche in questa occasione, siamo felici che, grazie alla nostra app, i fan degli artisti più importanti del mondo che calcano il palco di San Siro possano farsi trasportare dalla magia della serata senza preoccuparsi della scadenza del ticket di sosta".

Automotive: i giovani sono sempre più attratti dalle polizze digitali integrate