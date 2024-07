Vacanze on the road, i consigli di Carvago per affrontare l’estate in auto

Inizia l'estate e con essa la stagione degli spostamenti di massa in tutta Europa. Alcuni non vedono l'ora di godersi le onde dell'oceano, altri i grandiosi paesaggi alpini, mentre altri ancora si dirigono verso città o regioni lontane dalle tipiche mete turistiche. Se quest'anno sarete in viaggio , come milioni di altri europei, ecco sette consigli per assicurarvi una vacanza il più possibile tranquilla . Ecco il vademecum di Carvago, marketplace con la più ampia gamma di auto usate a disposizione.

Manuntenzione e controlli pre partenza

Attenzione alla pressione! Intendiamo negli pneumatici, anche se la pressione sanguigna può fluttuare durante gli ingorghi estivi. Un'auto a pieno carico può reagire in modo completamente diverso durante una manovra evasiva improvvisa. Pertanto, gonfiate gli pneumatici ai valori raccomandati dalla casa automobilistica per il pieno carico. I valori sono riportati sull'etichetta posta all’interno dello sportellino carburante e sul telaio della portiera lato guida.

Manutenzione regolare: le auto moderne non necessitano di manutenzione con la stessa frequenza di un tempo. Anche se questo rende facile dimenticarsi della manutenzione regolare. Controllate quanti chilometri mancano al prossimo controllo programmato e, se prevedete di guidare di più durante le vacanze, occupatevi della manutenzione prima del viaggio.

Lasciate del tempo in più: il traffico estivo può essere imprevedibile ed è facile arrivare a destinazione con molte ore di ritardo rispetto a quanto indicato dal navigatore, al momento della pianificazione del viaggio.

Le provviste sono fondamentali, Restar bloccati in un ingorgo di ore in autostrada è molto più sopportabile, se non si ha fame o sete, soprattutto per i piccoli viaggiatori. Fate una scorta superiore al necessario; nella peggiore delle ipotesi, consumerete le provviste sulla via del ritorno o al rientro dalle vacanze. Inoltre, una confezione di acqua in bottiglia non sarà troppo ingombrante per la vostra auto.

