Ferrari indietro, ora McLaren e Mercedes insidiano la Red Bull

Forse ha esagerato, mettendo le mani avanti, ma in fondo Helmut Marko non ha espresso un concetto troppo estremo: da un punto di vista tecnico, la Formula 1 che entra nella seconda metà del campionato vede McLaren e Mercedes leggermente davanti alla “sua” Red Bull, e di conseguenza alla stessa Ferrari. Gli aggiornamenti che non hanno funzionato sulla SF-24, almeno le novità più recenti, sono quelli che hanno fornito un boost alle Frecce d’Argento che hanno vinto – non senza assist della Dea Bendata e delle strategie sbagliate dai rivali – gli ultimi due GP con George Russell e Lewis Hamilton. E al tempo stesso, è almeno un anno che la McLaren non sbaglia un colpo con le novità tecniche, in particolare quelle inserite in corsa. E così la doppietta Hungaroring-Spa, tredicesimo e quattordicesimo appuntamento sui 24 della stagione, introduce una seconda metà dell’anno nel quale i valori rischiano di essere differenti rispetto ai primissimi GP, nei quali Max Verstappen e la Red Bull sembravano disputare un campionato a parte (Max continua a fare risultati ma deve metterci del proprio), e in cui la Ferrari appariva decisamente come la seconda forza. Eppure le due protagoniste della nuova geografia della F1 vivono situazioni differenti, e non potrebbe essere altrimenti considerando anche la storia recente: la Mercedes, abituatasi a vincere nel periodo 2014-21, ha sfruttato a dovere le occasioni in Austria e Gran Bretagna. La McLaren in ripresa dopo anni difficili, ha forse pagato la desuetudine a lottare per il successo, e la singola vittoria di Lando Norris a Miami va stretta in relazione al valore espresso dalla MCL38, e se all’inglese è mancato un po’ di cinismo, al compagno di team Oscar Piastri hanno fatto difetto l’esperienza e, a dire il vero, qualche scelta del muretto box.