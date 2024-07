Qualifiche Gp Ungheria, Ferrari dietro: domina la McLaren con Norris-Piastri

Hungaroring, la qualifica

Qualifica matta per via della pioggia che si abbatte sul circuito prima della sessione per poi tornare (più leggera) ad inizio Q1 costringendo i piloti a cercare subito il crono e, come a Silverstone, è Sergio Perez che combina il disastro andando a muro a 6'45" dalla fine del Q1. Il secondo colpo di scena, sempre nel Q1, è l'eliminazione di George Russell che partirà 17° per una sbagliata strategia. Pista asciutta con Hamilton che per 10 millesimi si salva (10°) dall'assalto di Hulkenberg ed entra in Q3. Torna lo spettro della pioggia e tutti in pista a spingere con Lando Norris che firma il miglior tempo con 1:15.227 precedendo Verstappen (che non ha più gomme rossa nuova) e Piastri. A 2'13" dalla fine della sessione bandiera rossa per brutto incidente di Tsunoda, i piloti si posizionano in pit-lane aspettando di tornare in pista ma i lavori di riparazione si prolungano (raffreddando le gomme già usate) e l'ultimo tentativo non ha effetto.

