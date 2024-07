Piastri vince, doppietta McLaren in Ungheria. Ferrari giù dal podio, Hamilton terzo

Hungaroring, la gara

Subito alata tensione tra i due McLaren alla partenza con Piastri che beffa Norris il quale viene pure superato in maniera furba da Verstappen rientrando in pista dopo essere stato accompagnato fuori dal britannico. Il box Red Bull, infatti, chiede a Max di far passare Lando onde evitare penalità e così fa il campione del mondo al 4° giro. Buono spunto di Leclerc (5°) mentre Sainz perde tre posizioni per poi recuperane una sorpassando Alonso al 6° posto.

La gara vive sulle strategie ai box con Hamilton che sopravanza Verstappen al 3° posto, mentre a metà gara la Ferrari diventa la macchina più veloce in pista con Leclerc che si avvicina alla coppia Hamilton-Verstappen.

La gara si fa emozionante della seconda parte con Hamilton e Leclerc che rientrano insieme al 41° giro con il britannico che rimonta le hard mentre il monegasco la media non avendo altre hard a disposizione, Verstappen rimane fuori (infuriato con il box) e spinge per difendere la terza posizione, intanto davanti Piastri mantiene 1.8 su Norris.

Momento cruciale al giro 45 quando la McLaren chiama a sorpresa ai box prima Norris (2°) e non Piastri (1°) che rientra due giri dopo: l'australiano esce alle spalle del compagno al quale viene chiesto di far passare Piastri quando questi sarà vicino. Intanto al giro 49 rientra Verstappen (gomma media), viene superato da Hamilton e Leclerc ma l'olandese (sempre arrabbiatissimo con il suo box) ha più ritmo e al giro 57 passa il ferrarista.

Inizia lo psicodramma McLaren con il box che chiede più volte a Norris di ridare la posizione ma il britannico non solo tergiversa ma allunga il gap a quasi 5" a 11 giri dalla fine.

A 7 giri dalla fine colpo scena: CONTATTO Hamilton-Verstappen con l'olandese che va lungo senza conseguenze e viene pure superato da Leclerc, il tutto sotto investigazione.

A 3 giri dalla fine il box McLaren supplica Norris di ridare la posizione e LO FA sul rettilineo completando la doppietta.

Hungaroring, la Top 10 della gara