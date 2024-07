Ferrari, Leclerc in Pole in Belgio: Verstappen davanti ma arriva la penalizzazione!

FRANCORCHAMPS (Belgio) - Come in Ungheria un nubifragio si abbatte sul circuito di Spa regalando, nuovamente, qualifiche matte dove a firmare la pole-position è stato Max Verstappen (1:53.159) che, però, domenica non partirà davanti a tutti in quanto dovrà scontare 10 posizioni di penalità per il cambio di power unit. Prima fila che quindi vede, come nel 2023, Charles Leclerc partire dalla prima casella (25ª pole in carriera) davanti a Sergio Perez e a Lewis Hamilton .

Spa, le qualifiche

Nessun colpo di scena nel Q1, nel Q2 la pista sembra asciugarsi ma la pioggia torna ma in certe zone del tracciato complicando la guida ai piloti soprattutto quelli in zona eliminazione: Russell, Hamilton, Leclerc e Sainz si salvano all'ultimo tentativo con Perez 10° per soli 3 millesimi su Albon! Il tutto con Verstappen dominante senza neanche usare più treni di gomme intermedie a differenza dei rivali.

Primo colpo nel Q3 tutto firmato Red Bull con Verstappen (1:53.159) davanti al redivivo Perez (+0.606) e Hamilton (+0.676). Le Ferrari montano il treno nuovo di intermedie con Sainz non brillantissimo a differenza di Leclerc che si mette davanti a Perez per 11 millesimi ed Hamilton che non si migliorano e quindi, malgrado la pole dell'olandese, è il monegasco davanti a tutti!

Leclerc: "Aldilà delle nostre aspettative"

Le parole del ferrarista nel parco chiuso: "È bello, non me l'aspettavo questo weekend. Abbiamo fatto qualcosa aldilà delle nostre aspettative. Ora dobbiamo concentrarci su domani e vedremo cosa accadrà senza la pioggia. Senza la pioggia probabilmente avremmo lottato per il quinto posto, la pioggia ci ha aiutato e non mi lamento. È bello tornare avanti sulla griglia e ora dobbiamo finalizzare tutto domani - sulla partenza - Si, non è il primo posto più semplice da mantenere qui ma vediamo domani cosa deciderò di fare. Ma io ci proverò a mantenerlo"

Spa, la griglia di partenza Top 10