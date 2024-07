Leclerc fuori dal podio in Belgio, capolavoro Russell: doppietta Mercedes

Spa, la gara

Allo start ottimo spunto di Hamilton che sorpassa Perez e poi sorpassare Leclerc al 3° giro! Mentre continuano le difficoltà per Norris addirittura 7° dietro a Sainz (partito con gomme hard) con in scia Verstappen. Tra l'11° e 13° inizia il valzer dei pit-stop con Sainz e Norris che rimangono fuori (1° e 2°) con alle loro spalle Hamilton, Leclerc e Piastri che ha superato Perez.

Norris entra al 15° giro rientrando dietro a Verstappen (7°), Sainz invece fa la sua sosta al 20° giro (rientrando 9°) con Hamilton che riprende la testa davanti a Leclerc (1.4) e Piastri (2.9 dal ferrarista). Russell passa Perez che poi entra ai box e quindi Max 5° a metà gara tallonato da Norris. Il pit-stop di Perez spinge Hamilton e Leclerc a rientrare con il britannico sempre davanti al monegasco ma in testa c'è Piasti che sta volando. Verstappen rientra per la sua seconda sosta a 15 giri montando gomma gialla chiamato ad una gran rimonta (5° posto a 7" da Leclerc). Piastri combina un disastro ai box andando lungo rispetto alla piazzola perdendo tanto tempo e rientrando 4° a 3" da Leclerc e Russell decide di non fermarsi più.

Ultimi 10 giri ad alta tensione con Russell (una sola sosta) in testa con 5.4" di vantaggio su Hamilton, Piastri scatenato in rimonta su Leclerc e Norris a caccia di Verstappen.

Al 36° giro Piastri supera Leclerc per il 3° posto e prova la rimonta verso i Mercedes (5.5") dove Russell a 3.8" su Lewis.

Hamilton arriva in zona DRS di Russell negli ultimi 3 giri ma George tiene duro il tutto con Piastri sempre più vicino: si entra nell'ultimo giro con Russell che resiste (34 giri sulla stessa gomma) ancora a Lewis e trionfa per la doppietta Mercedes!

Spa, la Top 10