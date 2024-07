Lexus torna al Lido come Auto Ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia 2024

Dopo il ricco programma annunciato la scorsa settimana di Venezia 81, il conto alla rovescia per uno dei Festival del Cinema più importanti al mondo è iniziato. Lexus , per l' ottavo anno consecutivo , sarà una delle protagoniste al Lido, come Auto Ufficiale . Un legame, quello tra il brand e la settima arte, che dunque si rinnova ,confermando la passione di Lexus per un mondo dove visionarietà, innovazione e stile si fondono in un'unica, emozionante esperienza.

Il legame con la Mostra

Dal 28 agosto al 7 settembre, il Lido di Venezia diventerà così un palcoscenico dove passato, presente e futuro si incontrano. Lexus, con la sua gamma elettrificata, accompagnerà attori, celebrità e VIP sul red carpet, diventando testimone di un evento unico nel suo genere.

La flotta di 35 veicoli elettrificati, espressione massima dei valori del Brand, sarà composta da modelli come la nuova LBX Hybrid, l’NX Plug-in Hybrid, l’RX Hybrid Turbo e l’RZ Full Electric. Non semplici mezzi di trasporto, ma vere e proprie opere d'arte in movimento, capaci di trasmettere emozioni uniche e profonde, proprio come i film che verranno presentati durante la Mostra.

Ma l'impegno di Lexus non si ferma qui. Il Brand si propone come ambasciatore di una mobilità sostenibile e all'avanguardia, dove l'eccellenza tecnica si fonde con la ricerca di un design emozionante. Proprio come un grande film, il Marchio vuole lasciare un segno indelebile in chi vivrà l'esperienza della Biennale Cinema 2024, un'esperienza che unisce il fascino del cinema con l'innovazione e lo stile che da sempre contraddistinguono il Brand.

