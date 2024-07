Sainz lascia la Ferrari, c'è la Williams: il contratto e l'annuncio ufficiale

Williams Racing ha annunciato che Carlos Sainz correrà con il team dalla stagione 2025 del mondiale di F1 . Il pilota spagnolo, quest'anno alla Ferrari , ha firmato un contratto di due anni, più opzione per una eventuale estensione, si legge in un comunicato. Nella sua carriera in Formula 1 fino ad oggi Sainz, 29 anni, ha ottenuto tre vittorie in gara, 23 podi, oltre 1.100 ed è attualmente quinto nel campionato piloti di questa stagione. Con Hamilton al fianco di Leclerc nella scuderia di Maranello, Sainz l'anno prossimo affiancherà Alex Albon e continuerà a gareggiare con il numero 55. La Williams Racing ha anche ringraziato Logan Sargeant "per il duro lavoro e la dedizione dimostrati negli ultimi due anni. Laureato alla Williams Driver Academy, Logan è diventato il primo pilota statunitense a segnare un punto in 30 anni, arrivando 10° ad Austin l'anno scorso, e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del team" ricorda la nota.

Sainz: "La Williams il posto giusto"

Queste le prime parole di Carlos Sainz riportate nel comunicato ufficiale: “Sono molto felice di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025 in poi. Non è un segreto che il mercato piloti di quest'anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e che mi ci sia voluto del tempo per annunciare la mia decisione. Tuttavia, sono pienamente convinto che la Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di un team così storico e di successo, dove molti dei miei eroi d'infanzia hanno guidato in passato e hanno lasciato il segno nel nostro sport. L'obiettivo finale di riportare la Williams dove appartiene, in prima linea, è una sfida che accolgo con entusiasmo e positività. Sono convinto che questo team abbia tutti gli ingredienti giusti per fare di nuovo la storia e a partire dal 1° gennaio darò il massimo per guidare la Williams in avanti insieme a ogni singolo membro del team". Lo spagnolo conclude: "Voglio ringraziare James Vowles e l'intero Board di Williams per la loro fiducia e determinazione. La loro solida leadership e le loro convinzioni hanno giocato un ruolo importante nel mio processo decisionale. Credo davvero che il nucleo di ogni team di successo risieda nella sua gente e nella sua cultura. Williams è sinonimo di tradizione e corse pure, le fondamenta del progetto che ci attende sono molto solide e non vedo l'ora di farne parte a partire dal prossimo anno".