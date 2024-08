Bagnaia beffato, Marquez terzo. Martin, è pole position in Austria

SPIELBERG (Austria) - Un formidabile Jorge Martin firma la pole position (18ª in carriera) del gran premio d'Austria sgretolando il record firmato l'anno scorso da Bagnaia. Il pilota della Ducati Pramac ha firmato il cronometro sull'1:27.778 beffando Pecco Bagnaia (+0.141) che non ha potuto lanciarsi per l'ultimo tenativo caua benzina finita. Chiude la prima fila Marc Marquez (+0.544) mentre cancellato l'ultimo giro lanciato di Enea Bastianini che era in linea per un posto in prima fila che per la 16ª volta sarà tutta Ducati. Alle 15 la sprint race.