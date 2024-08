Bagnaia vince la Sprint Race in Austria e aggancia Martin in vetta

È Pecco Bagnaia ad aggiudicarsi la Sprint Race del Gp d’Austria. Il pilota Ducati chiude davanti a Martin e ad Aleix Espargaro con il tempo di 20'59.768, agganciando così la vetta del mondiale a quota 250 punti. Alla partenza, Marc Marquez è finito in coda al gruppo a causa di una scivolata. In seguito, lo spagnolo della Pramac è stato penalizzato con un Long Lap per non avere ritardato di 1" nel settore dopo avere tagliato la curva 2. I piloti sono attesi sulla griglia di partenza del circuito di Spielberg domenica 18 agosto alle ore 14. In pole position partirà Martin, che si è aggiudicato la testa del gruppo grazie al tempo record registrato sul Red Bull Ring di 1:27.748. A completare la prima fila Bagnaia e Marc Marquez.