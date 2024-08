Bagnaia super a Spielberg: Pecco, campione tutto grinta e cervello

Torino e Spielberg sono separate da quasi 800 chilometri, ma quando Pecco Bagnaia da Chivasso e Celestino Vietti Ramus da Coassolo vedono il tracciato austriaco, si sentono come nel giardino di casa. Lo ha confermato la giornata di ieri, che per i vincitori dello scorso anno rispettivamente in MotoGP e Moto2 è stata trionfale, anche se il weekend austriaco vive oggi – con la minaccia di pioggia, arrivata già ieri nel tardo pomeriggio in gran quantità – la giornata più importante. Alla gara lunga, Bagnaia arriva dopo essersi aggiudicato la Sprint, riportando in parità la situazione in vetta al Mondiale con Jorge Martin , secondo al traguardo. Mentre Vietti scatta dalla pole position – la seconda nelle ultime tre gare – nella corsa della classe intermedia. Aperto da un entusiasmante botta e risposta in qualifica, il duello nella gara breve tra il poleman Martin e Bagnaia è durato lo spazio di un paio di giri. Il tempo per qualche scaramuccia e, soprattutto, per il “lungo” dello spagnolo alla frenata della variante: affiancato da Pecco all’esterno, Jorge ha cercato di mostrare i muscoli con una staccata da urlo, ma a urlare è stata la sua GP24, che si è scomposta costringendo il madrileno ad andare dritto. Martinator è rientrato, dopo aver tagliato la chicane, alle spalle di Bagnaia, senza però aver perso il tempo previsto dal regolamento (un secondo) e così è arrivato il Long Lap penalty che ha fatto retrocedere il pilota Pramac a 4” dal battistrada.

«Dopo che è andato lungo – ha spiegato con enorme lucidità Bagnaia – Jorge è rimasto alle mie spalle, quindi mi aspettavo la sanzione. Dopo ho smesso di spingere, anche perché con la soft al posteriore ero al limite nelle curve a destra». Indicazione preziosa in vista del GP, poiché con temperature più basse, la soft potrebbe essere d’attualità anche per la gara lunga. L’impressione di Bagnaia è stata confermata da quanto accaduto a Marc Marquez, scivolato al tornantino di Curva 3, la piega destrorsa più lenta del tracciato, quando era secondo a poco più di 1” da Pecco: «Avevo messo un’altra mappatura più scarica – ha spiegato il campione del Mondo – per testarne il funzionamento in ottica gara, Marquez ha diminuito il gap, allora sono tornato alla mappa precedente e ho ripreso a viaggiare al mio ritmo». Un ritmo insostenibile anche per il futuro compagno di squadra. Velocità e gestione, Bagnaia è la «sintesi del pilota perfetto per questa Ducati», come ha detto il suo mentore Valentino Rossi, presente a bordo pista. «Pecco si esalta nei momenti di difficoltà, è aggressivo ma non sporco, è pulito ma non dolce». Di lotta e di governo, perché prima di amministrare il vantaggio, Pecco aveva dato fuoco alle polveri in un duello iniziale stellare con Martin che potrebbe ripetersi oggi. «La cosa incredibile è che abbiamo fatto il giro più veloce mentre stavamo battagliando. La priorità è viaggiare davanti, altrimenti la pressione della gomma anteriore diventa un guaio» ha proseguito Pecco.

A esaltare il duello è stato anche da Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, che vede le sue GP24 dominare, dato che hanno conquistato – con il trio Bagnaia-Martin-Bastianini – le ultime dieci gare tra Sprint e GP. «Pecco e Jorge sono i piloti più in forma in tutte le piste, e ci faranno assistere a parecchie battaglie da qui a fine anno. La loro performance è da sottolineare: si verifica nonostante un grande carico di pressione, poiché si stanno giocando qualcosa di estremamente importante e ogni rischio deve essere calcolato». In 21 gare, tra sabato e domenica, Pecco e Martinator hanno accumulato 15 successi (9 di Bagnaia) e 6 secondi posti (tutti di Jorge). Il 250 pari non deve sorprendere («Siamo ad armi pari, sembra un incontro di boxe» ha spiegato il torinese), e nessuno si stupirà se anche quest’anno il Mondiale verrà assegnato a Valencia.