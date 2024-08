Bagnaia dominatore: in Austria si prende tutto e torna primo nel Mondiale!

SPIELBERG (Austria) - Doppietta per Pecco Bagnaia che vince di forza anche la gara del domenica piegando la resistenza di Jorge Martin e riprendendosi la testa della classifica (275 contro 270 punti), chiude il podio Enea Bastiani con Marc Marquez 4° in rimonta. Martin difende la prima posizione al ia seguito d Bagnaia e Bastianini con Marc Marquez disastroso (13° al primo giro per problemi all'abbassatore in partenza), Pecco non perde tempo e prende la leadership della gara ad inizio 2° giro.

A metà gara Pecco prova la fuga allungando a 1.6 secondi il vantaggio su Martin con Bastianini isolato (2.6 secondi da Martin) al 3° posto. Alle loro spalle battaglia a tre tra Binder, Bezzecchi e Marquez per il 4° posto con lo spagnolo 8 volte campione del mondo che a 10 giri dalla fine riesce a superarli entrambi. Bagnaia consolda il suo vantaggio toccando anch 2" si margine e non si gira più.