Ma dove vai se la Ducati non ce l’hai?

«Un’altra vittoria importante, anche perché è l’ottavo GP di fila in cui occupiamo tutti i posti del podio. È veramente un grande orgoglio. Devo ringraziare tutti quanti, dai piloti prima di tutto, ai team e alla gente a casa che sta facendo un lavoro magistrale». Anche Gigi Dall’Igna fatica a trovare le parole per esprimere la devastante superiorità della sua Ducati , che domenica in Austria ha eguagliato un altro record della Honda (17 podi monopolizzati). Presa undici anni fa come cenerentola della griglia e trasformata in un’imperatrice, la Rossa dell’ingegnere veneto ha anche creato una MotoGP -Trono di Spade, dove la saga per la conquista del potere è però riservata solo alla Rossa, con quattro piloti di Borgo Panigale in testa ai campionato, migliorando il già 2023 record dei record.

Non ci sono altri colori, altre Case. L’Aprilia che in primavera, con la vittoria di Maverick Viñales ad Austin (l’unica non Ducati nelle 11 gare disputate, 7 conquistate da Pecco Bagnaia) accarezzava l’idea di aver poter raggiungere le Desmosedici, al Red Bull Ring ha preso più di 24 secondi e nel Mondiale costruttori è quasi doppiata (389 a 208) ed è costretta a guardare al prossimo anno, quando metterà sulle RS-GP 25 Jorge Martin e Marco Bezzecchi. «Non vedo l’ora di sentire il loro parere» dice Lorenzo Savadori, il collaudatore che ha corso con una wild card e una moto laboratorio, arrivando 20° a 44” da Pecco Bagnaia. La Ktm (194) è stata massacrata nella gara di Casa (vedi sotto). sempre più massacrate le giapponesi. «Mai fatta una gara così dura, la Ducati di un altro pianeta» certifica Joan Mir, campione del mondo 2020 (con Suzuki, poi ri-ritirata), 17° al traguardo a 40 secondi (miglior pilota alato Takkaki Nakagami 14° a 36 secondi) con Luca Marini ritirato per un guasto e l’ennesimo doppio “zero” (28 punti costruttori in 11 GP!). Yamaha continua a investire, ma anche deludere Fabio Quartararo, 18° a quasi 44 secondi. «Un weekend disastroso: stiamo cercando di migliorare ma purtroppo le cose vanno sempre peggio» dice l’iridato 2021, l’ultimo campione del mondo pre-Bagnaia.

Insomma, alla Ducati sono stati strappati tecnici e manager (la Ktm prima Fabiano Sterlacchini ora a un passo dalla Honda e poi Francesco Guidotti e Alberto Giribuola), la Yamaha ha puntato tutto su Massimo Bartolini, il braccio destro di Dall’Igna, per non parlare delle Concessioni (i vantaggi di test, motori, aerodinamica concessi dalla Dorna) ma nulla è cambiato. Anzi, il dominio rosso è aumentato. La Casa di Iwata ha anche richiamato Andrea Dovizioso, che oggi e domani sostituirà il tester di lusso Cal Crutchlow (ancora infortunato) nei test privati di Misano. Il forlivese, ritiratosi due anni fa, è il pilota che ha fatto crescere la Rossa quando “non girava”. Basterà?

L’unica ricetta è lavorare, ma l’impressione è che la superiorità Ducati sia destinata a durare almeno fino al cambio regolamentare del 2027 (cilindrata abbassata a 850, abbassatori vietati, aerodinamica limitata). Anche perché Dall’Igna i prossimi due anni non smetterà di migliorare la Desmosedici. L’unica speranza, per i rivali, è il ridimensionamento del Pianeta Rosso voluto fortemente dalla Dorna ma anche dettato dalle esigenze di risparmio dettate da Claudio Domenicali. Il prossimo anno la Ducati avrà due moto (da 8 a 6), un team (Pramac, passato alla Yamaha), ma soprattutto tre talenti in meno: Martin, Bezzecchi ed Enea Bastianini (Ktm), con Iwata che tornerà ad avere un team satellite e insieme alla Ktm sposerà la filosofia voluta da Dall’Igna di avere di fatto due squadre e quattro moto ufficiali. Mentre Borgo Panigale realizzerà solo 3 GP25 (due per Bagnaia e Marc Marquez e una per Fabio Di Giannantonio in VR46). Meno dati, meno campioni, meno chance di limitare i rivali. Ma davanti ci sono almeno altri 9 GP rossi, solo rossi. E il quinto Mondiale costruttori e il terzo piloti consecutivi targati Ducati.