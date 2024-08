F1, Gp d'Olanda: Ferrari in difficoltà, Norris beffa Verstappen per la pole

ZANDVOORT (Olanda) - Per la prima volta dal suo ritorno nel Mondiale (2021) il Gran Premio d'Olanda non vedrà Max Verstappen partire in pole-position: la prima fila di domenica vedrà la McLaren di Lando Norris partire davanti a tutti. Il pilota britannico ha firmato un superbo giro in 1:09.673 togliendo a Max la gioia della quarta pole consecutiva in casa, terzo Oscar Piasti. Qualifica complicata per la Ferrari "salavata" da Charles Leclerc che partirà dalla sesta casella a quasi un secondo da Norris. Colpo di scena nel Q2 con Hamilton e Sainz eliminati rispettivamente 12° e 11° (per 69 millesimi) mentre Leclerc all'ultimo tentativo riesce ad accedere al Q3 dove è battaglia tra Lando e Max. Norris precede Piastri al primo tentativo con il campione del mondo 3° e poi "il vuoto" con Russell 4° e Leclerc 5°. Ultimo tentativo per tutti con Verstappen che si prende la pole provvisoria con un giro pazzesco ma Norris gli risponde rifilandogli 3 decimi!