Ferrari, Leclerc: "Podio? Sarebbe un miracolo”. Sainz: “Sarà una gara d’attacco"

ZANDVOORT (Paesi Bassi) - "Questo tracciato non è molto compatibile con le caratteristiche della nostra macchina , stiamo lavorando tanto anche in fabbrica per chiudere un gap ancora troppo grande rispetto agli altri team". Queste le parole di Charles Leclerc , pilota della Ferrari intervistato nel post qualifica del Gran Premio d'Olanda in seguito alla sesta posizione in griglia di partenza conquistata al termine della sessione sul circuito di Zandvoort. " Il sesto posto era il massimo risultato al quale potevamo aspirare - ha subito commentato Leclerc -. È stato un bel giro, ma ci sono giorni in cui può non pagare. Da qualche gara mi ripeto che stiamo dando il massimo per chiudere il gap con gli altri team . Stiamo lavorando tanto sui nuovi pezzi che arriveranno a breve, sperando - prosegue - che questo ci possa avvicinare a quelli davanti rispetto ad un distacco molto ampio di nove decimi. A Monza vorremmo fare uno step in più , se e quanto sarà importante ce lo dirà solo il tempo. C'è da dire che questa pista non ha caratteristiche compatibili con la nostra macchina, viste le tante curve lunghe. Il podio? Sarebbe un miracolo , specialmente su una pista così, nella quale è difficile sorpassare. Mai dire mai chiaramente, darò il massimo come sempre in pista".

Le parole di Sainz

"Nel Q2 ho trovato il traffico della Haas di Hulkenberg, ma in questo weekend sapevamo di non poter essere particolarmente veloci". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota della Ferrari intervistato nel post qualifica del Gran Premio d'Olanda in seguito all'undicesima posizione in griglia di partenza conquistata al termine della sessione sul circuito di Zandvoort. "In questo sport non ci sono segreti o miracoli - sentenzia subito lo spagnolo -. Perdendo l'unica sessione di prove libere sull'asciutto non ho potuto fare di più. Inoltre in questo weekend non eravamo già in partenza particolarmente veloci, oltre ad aver trovato nel Q2 il traffico di Hulkenberg. Su questa pista non è facile sorpassare, durante la gara l'obiettivo sarà quello di minimizzare i danni".

Le parole di Vasseur

"La macchina ha alcuni limiti oggettivi, siamo sicuri che le piste a noi favorevoli arriveranno e che riusciremo a migliorare la vettura in breve tempo". Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. "Forse potevamo guadagnare un'altra posizione con Leclerc - ha detto il francese -. Sapevamo che senza aggiornamenti le aspettative non potevano essere alte, però sarà importante fare punti e speriamo di conquistarli in gara. Sainz invece ha avuto una situazione difficile per via dei pochissimi giri fatti nelle libere e del guasto occorso nelle Fp2. Sapevamo - prosegue - che questo weekend sarebbe stato una sfida per noi, a causa del tipo di curve sulle quali facciamo fatica dall'inizio della stagione. Dobbiamo fare i conti con alcuni limiti della vettura, per la quale faremo comunque dei passi avanti a breve. La cosa importante è conquistare dei punti anche in weekend dove fai più fatica, poi le piste a noi favorevoli arriveranno. Penso che Sainz riuscirà a recuperare il passo abbastanza presto, la gestione gomme ed altri aspetti gli permetteranno di giocarsela in pista. Vedremo cosa potremo fare in termini di strategia. In termini di condizioni meteo non ci aspettiamo niente di particolare, anche perché in questi giorni abbiamo lavorato con un'altalena di pioggia, vento e tempo sereno".