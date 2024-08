Norris vince in Olanda davanti a Verstappen. Leclerc sul podio

Gp Olanda, la gara

Verstappen è perfetto alla partenza beffando Norris con Russell che supera Piasti al 3° posto ed un ottimo Leclerc supera Perez per il 5° posto. Il padrone di casa fa l'andatura ma nel momento in cui Norris prende ritmo arriva il sorpasso al giro 18, scava il solco e domina in solitaria la gara. Ottima e sorprendente (dopo le parole alla vigilia) la gara di Leclerc che grazie alla strategia dei box riesce a superare su Russell che Piastri portandosi in terza posizione a metà gara, nel mentre Sainz è 7° all'inseguimento di Perez. Dopo il pit-stop Piastri inizia a volare sorpassando Russell a giro 40 e mettendosi a caccia di Leclerc (4"). Al giro 48 Sainz sorpassa Perez e si prende anche il 5° posto ai danni di Russell dopo il pit-stop del britannico a 17 giri dalla fine. Stoico Leclerc che per 20 giri non dà possibilità all'australiano per portare a casa un prezioso podio.

Gp Olanda, la Top 10