Leclerc: "Sono molto sorpreso, non l'avrei mai pensato"

"Da sesto a terzo? Sono molto sorpreso. Non sono spesso contento di un terzo posto, ma dopo la gara di oggi possiamo essere totalmente felici di quanto abbiamo fatto". Sono le parole di Charles Leclerc al termine del Gran Premio d'Olanda , che ha visto la Ferrari del monegasco tagliare il traguardo alle spalle di Lando Norris e del padrone di casa Max Verstappen . 5ª posizione invece per la Rossa di Carlos Sainz - lo spagnolo siederà al volante della Williams a partire dalla prossima stagione - partita 11ª e piazzatasi dietro la McLaren di Oscar Piastri . Il prossimo appuntamento del mondiale avrà luogo a Monza, con gara in programma l'1 settembre alle ore 15.

Leclerc: "Sorpreso del podio"

Questo il commento di Leclerc: "Da venerdì abbiamo faticato, ma poi in gara abbiamo trovato del passo in più e abbiamo eseguito una strategia perfetta. Siamo riusciti a passare davanti ai nostri avversari e a tenerli dietro. Sono molto felice di iniziare la seconda parte di stagione così. Partenza? Sapevo che era una grande opportunità, non sapevo che poi in gara avremmo avuto il passo per tenere dietro gli altri. Ho attaccato al via, ma non avrei mai pensato di arrivare sul podio”, ha concluso il pilota Ferrari.