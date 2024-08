Prezzi dei carburanti, ancora in lieve discesa benzina e Diesel

Continuano a scendere i prezzi medi di benzina e Diesel, dopo settimane in cui in tutto il territorio nazionale si registravano dei leggeri aumenti che andavano a interessare soprattutto gli automobilisti in viaggio verso i luoghi di vacanza. Ecco i nuovi prezzi in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit.